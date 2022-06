Masken sind Schutz für Lindau und für verschiedene Vogelarten

Zeitgenössische Kunst bekommt in diesem Sommer besondere Aufmerksamkeit in Lindau: Mit dem Format Biennale präsentiert das Kulturamt der Stadt eine neue Plattform für junge Kunst im öffentlichen Raum.

Unter dem Titel „IN SITU PARADISE“ haben sich 20 Künstlerinnen und Künstler mit dem Thema Paradies auseinander gesetzt. Ihre Arbeiten entstanden „in situ“ also „am Ort“ und können von Mai bis September besichtigt werden – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, immer gratis. Ziel ist es dabei vor allem, neue Sichtweisen zu ermöglichen und Diskussionen anzuregen. Die Lindauer Zeitung stellt in einer Serie die Künstlerinnen und Künstler und ihre Werke vor. Heute Jaemin Lee mit seinem Werk „Masquerade: Talchum 탈춤“, das im Toskanapark zu sehen ist.

Für die Biennale Lindau baute und gestaltete der aus Korea stammende Künstler knapp 30 Vogelhäuser. Sie sind bemalt mit Masken, die koreanischen Schutzdämonen nachempfunden wurden und sollen sowohl die Insel und ihre Bewohner als auch die dort nistenden Vögel schützen. Die Häuser sind für verschiedene Arten von Vögeln konzipiert und bieten so wertvollen Lebensraum in der Stadt.

Jaemin Lee, 1987 in Pohang, Südkorea, geboren, lebt und arbeitet in München. Von 2006 bis 2012 studiert er an der Gachon University in Seoul Visual Communication Design. Lee erhielt mehrjährige Stipendien des Freistaates Bayern, der Landeshauptstadt München und der AdBK München und gewann 2020 den Preis der Erwin und Gisela von Steiner-Stiftung. Er stellte bislang in Tokio, München, Hamburg, Dessau und Leipzig aus.