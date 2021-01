Maschine geht in Flammen auf

In einer Lindauer Firma hat am vergangenen Sonntag gegen 20.40 Uhr ein Brandmelder Alarm geschlagen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich in einer Halle eine Maschine entzündet. Die Feuerwehr musste den Brand löschen und die gesamte Halle belüften. Ob ein technischer Defekt an der Maschine vorlag oder ein anderer Fehler zum Brand führte, muss noch geklärt werden. Der Schaden an der Maschine beläuft sich auf circa 30 000 Euro.