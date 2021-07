Martin Kälberer und Fany Kammerlander präsentieren „Insightout“

Zweimal hat der Zeughausverein Martin Kälberers „Baltasound“ verschieben müssen. Nun präsentiert der Multiinstrumentalist beim Nachholtermin am Donnerstag, 22. Juli, um 20 Uhr zusammen mit Cellistin Fany Kammerlander sein neues Programm „Insightout“ auf der Bühne des Stadttheaters Lindau.

„Ein tiefer Blick nach innen, als Möglichkeit der Reduktion, der Konzentration auf das Wesentliche in dieser seltsamen Zeit der Stille. Martin Kälberer hat gewagt von dort aus wieder nach draußen zu schauen und sich ganz neu seiner Sicht auf die Dinge und die Welt bewusst zu werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Und weiter: „Schwebende Klanglandschaften, teils auf kleinen Miniaturen basierend, an Minimal Music und moderne Klassik erinnernd und lange meditative Passagen, die sich ins Eruptive steigern, anschwellen, abebben und hin und wieder Spuren von Kälberers jazzigen Ursprüngen durchscheinen lassen. Kälberer, der sich hier nun wieder ganz speziell seinem Lieblingsinstrument, dem Flügel widmet, hat längst aufgehört, sich in bestimmte Genres eingrenzen zu lassen.“

Besucher, die ihre Tickets für „Baltasound“ schon vor der Pandemie erworben haben, werden gebeten, diese im Vorfeld gegen Platzkarten umzutauschen, um den Andrang am Veranstaltungsabend möglichst zu entzerren. Dies ist möglich an der Theaterkasse Lindau zu folgenden Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis13.30 Uhr sowie Montag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. Am Veranstaltungstag ist die Abendkasse ab 18.30 Uhr geöffnet.