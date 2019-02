Martha Rode feiert 95. Geburtstag

Zwei Ehegatten hat sie überlebt, auch der dritte Mann in ihrem Leben, ein Engländer, ist längst verstorben, aber: „Man muss sich über jeden Tag freuen“, sagt Martha Rode. Mit ihrer Tochter und Freunden hat sie jetzt ihren 95. Geburtstag gefeiert.

Über den Besuch von Werner Schönberger, der als Vertreter der Stadt die offiziellen Glückwünsche überbrachte, hat sie sich auch sehr gefreut, hatte sie so doch einen Besuch, dem sie Einiges zu erzählen hatte. Auch der Hund ihrer Tochter, Benji, war mit dem Besuch recht zufrieden, denn im Gegensatz zu sonst immer gab er keinen Mucks, lag friedlich beim Geburtstagskind, wohl in der Hoffnung auch fotografiert zu werden.

Seit 55 Jahren lebt die in Kehl am Rhein, gegenüber von Straßburg gelegenen Grenzstadt geborene Martha nun bereits in Lindau, 54 Jahre davon in ihrem Haus im Heckenweg. Im Mai vergangenen Jahres zog sie ins Seniorenheim. Zum Geburtstag aber hatte Tochter Karin sie nach Hause geholt, bevor es zum gemeinsamen Festessen mit den Freunden ins Gasthaus ging.

Aus dem Heim mal rauszukommen, genießt Martha Rode sehr. Noch bis vor einigen Jahren war sie viel unterwegs, flog regelmäßig nach England, wo der der dritte Mann in ihrem Leben lebte. Dorthin überzusiedeln wäre für sie aber nie in Frage gekommen, England war für sie keine Alternative zu Lindau, wie sie sagt. Geheiratet hatte sie ihn ja auch nicht.

Pension Rodesruh betrieben

Mit ihrem ersten Mann zog sie einst nach Stuttgart, der kam zwar aus dem Krieg lebend zurück, starb aber kurz nach Kriegsende. Mit dem zweiten kam sie nach Lindau, hier, im Heckenweg betrieben sie ein paar Jahre die Pension Rodesruh. Vor 26 Jahren verstarb auch dieser, es blieb die Tochter aus erster Ehe und deren Familie. Ihre zwei Enkel leben in Norddeutschland und in den USA, die beiden Urenkel sind ebenfalls jenseits des Atlantiks. So weit in die Ferne flog Martha Rode nicht mehr, aber der Flughafen Friedrichshafen eröffnete ihr die Möglichkeit, ihren englischen Freund regelmäßig zu besuchen oder von ihm besucht zu werden.

Mittlerweile hat die Sehkraft sehr nachgelassen, lesen oder fernsehen spielt bei Martha Rode keine Rolle mehr. Aber Gedanken über Pflege, vor allem Pflege im Alter, macht sie sich schon viel. Zur Überraschung ihrer Tochter sagt sie zu ihrem Besuch: „Man sollte im Alter nach Thailand, da wird man gut versorgt!“ Das hatte die Tochter noch nie aus ihrem Mund gehört. Das Sich-Zeit-nehmen vermisst sie schon beim Personal, das um sie herum arbeitet. Sie fragt sich: „Was hilft das schönste Heim, wenn die Versorgung nicht stimmt? Da ist keiner, dem man mal sein Herz ausschütten könnte.“ Wenn sie noch fit wäre, sie würde sich da schon noch ganz anders engagieren, erzählt sie ihrem Besuch, denn „zu dieser Pflege braucht man Geduld, sehr viel Geduld. Und die haben nicht viele“. Die 95-Jährige beschwört Stadtrat Werner Schönberger, ja nie ins Heim zu gehen.

Über ihr eigenes Leben sagt sie nur soviel: „Ich bin keine Rednerin, aber ich könnte Sachen erzählen …“ Daher hatte ihr Engländer immer wieder zu ihr gesagt, „ich solle ein Buch schreiben“. Aber das verhindert mittlerweile schon das schwindende Augenlicht. So genießt sie halt die häufigen Besuche ihrer Tochter, vor allem, wenn die sie abholt, um in der Weinstube in der Nachbarschaft essen zu gehen und einen Schluck zu trinken.

Jetzt aber, an ihrem Geburtstag, zieht die kleine Gesellschaft nach Oberreitnau zum Essen, sobald der offizielle Besuch sich verabschiedet hatte.