Marlene Streeruwitz liest im Theater Kosmos

Zum Auftakt des diesjährigen Herbstprogramms hat das Franz-Michael-Felder-Archiv die österreichische Schriftstellerin Marlene Streeruwitz eingeladen. Streeruwitz liest am Dienstag, 17. September, ab 20 Uhr im Theater Kosmos in Bregenz aus ihrem aktuellen Buch „Flammenwand. Roman mit Anmerkungen“. Jürgen Thaler, Leiter des Felder-Archivs, spricht mit der Autorin. Der Eintritt ist frei.

„Sie wollte umkehren. In das Café gehen. Sich ihm gegenüber setzen. Lächeln. Den Satz sagen. Sie ging weiter.“ – Im neuen, bei S. Fischer erschienenen Roman „Flammenwand. Roman mit Anmerkungen“ der vielfach ausgezeichneten Schriftstellerin Marlene Streeruwitz folgt die Hauptfigur Adele ihrem Geliebten Gustav durch das eiskalte Stockholm. Je näher Adele ihm kommt, desto unsichtbarer wird er. In einer Welt, in der sich die Warteschleife als Wahrheit erweist, bewegt sich Adele auf dem schmalen Grat zwischen Befreiung und Selbstverlust: „Sie durfte sich nicht aus sich selbst verjagen lassen. Sie musste langsam und vorsichtig denken.“

Streeruwitz setzt sich, wie das Felder-Archiv schreibt, mit patriarchalen Herrschaftsstrukturen, weiblichem Begehren, Fragen familiärer Sozialisation und dem Prozess des Altwerdens auseinander. Sie wirft in ihrem Buch Fragen auf, die alle angehen: Warum laufen wir immer den gleichen Rollenbildern hinterher? Worauf ist eigentlich Verlass? Und warum muss die Liebe zur Hölle werden? Durch eine verräterische Liebesgeschichte entfaltet sich in ihrem furiosen Roman die Krise der Gegenwart. Zum einen ist das Buch „eine Zumutung – wie es die Welt für viele Frauen ist“, zugleich ist der Kommentarteil auch „ein Frontalangriff auf die österreichische Politik“, hieß es unlängst zu dem Buch im magazin „Der Spiegel“. (Der Spiegel).

Streeruwitz, geboren 1950 in Baden bei Wien, lebt in Wien, London und New York. Sie erhielt unter andrerm den Franz-Nabl-Preis.