Markus Bilgeri ist Bodenseemeister der Lacustre

Die Bodenseemeisterschaft der Lacustre in Überlingen ist am vergangenen Sonntag in einem Herzschlagfinale entschieden worden. Vor dem fünften und letzten Lauf führte noch Robert Montau vom Konstanzer Yacht Club. Im letzten Rennen reichte dem Zweitplatzierten Markus Bilgeri vom Yachtclub Hard aber ein zweiter Platz für den Gesamtsieg. Montau rutschte auf Rang zwei ab. Dritter wurde Günter Reisacher vom Segler-Verein Staad. Stephan Frank vom Lindauer Segler-Club erreichte den achten Platz.

Insgesamt waren die drei Wettfahrttage von schwachen und drehenden Winden geprägt, lediglich am zweiten Tag gab es nach einem durchziehenden Gewitter kurzfristig 14 Knoten Wind. „Es war eine herbstliche Wetterlage,“ fasst Wettfahrtleiter Alexander Ballweg vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen die drei Tage zusammen. „Wir hatten viele Dreher, es war schwierig, eine meisterschaftswürdige Bahn auszulegen.“ Gestartet waren 18 Lacustre. „Es ist schön, dass wir ein so großes Feld zusammenbekommen haben“, so Ernst Zollinger, Klassenpräsident der Bodensee-Lacustre.

Rudi Houdek dominiert mit drei ersten Plätzen

Die Bodenseemeisterschaft fand im Rahmen der traditionellen Überlinger Herbst-2-Regatta statt. Es starteten ebenso die 45- und 75 Quadratmeter-Nationalen Kreuzern sowie die 8-Meter-R-Yachten. Bei den 45ern dominierte laut BYCÜ-Mitteilung Steuermann Rudi Houdek mit drei ersten Plätzen das Feld der neun Boote. Enger ging es bei den 75ern zu: Hier setzte sich Klaus Sacher vom Bodensee-Yacht-Club-Überlingen mit einem Punkt Vorsprung und den Plätzen 1, 2, 1 vor Ewald Weisschedel vom Konstanzer Yacht Club mit den Plätzen 2, 1, 2 durch. Insgesamt gingen hier sechs Boote an den Start. Von den vier gestarteten 8-Meter-R-Yachten gewann Roel van Merkesteyn vom Yacht Club Langenargen vor Raphael Rüdisser vom Yachtclub Bregenz.

„Bei solchen Bedingungen und der Kulisse vor Überlingen so viele Traditionsschiffe zu sehen, ist einfach großartig“, kommentierte Matthias Koch, Präsident des Bodensee-Yacht-Club Überlingen, die gelungene Regatta.