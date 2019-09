Marius Reck fliegt schon wieder

Kaum ist der Sommer vorüber, beginnt für das Freeskiteam Germany die neue Wettkampfsaison. Vom 25. August bis zum 7. September standen im Rahmen der New Zealand Wintergames ein Australien-Neuseeland-Cup und der erste Weltcup in der Disziplin Halfpipe in Neuseeland auf dem Programm. Beide Events wurden von der gesamten Weltelite genutzt, um eine erste Standortbestimmung vorzunehmen und den eigenen Leistungsstand zu erfahren. Für den Deutschen Skiverband ging der Weißensberger Marius Reck vom TSV Niederstaufen an den Start. Für ihn ging es in erster Linie darum, die Chance zu nutzen, um frühzeitig einen ersten Trainingsblock auf Schnee in der Halfpipe zu absolvieren und sich mit seinem neuen Ski-Material vertraut zu machen. Die Trainingseinheiten waren erfolgreich und es konnte weiter die Akrobatik verbessert werden, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Wertung kam Reck unter die Top 25 der Welt – eine deutliche Leistungssteigerung. Als nächste Trainingseinheiten folgen nun Kondition und Akrobatiktraining im Olympiastützpunkt in München, im Oktober weiteres Schneetraining in der Halfpipe in Österreich und der Schweiz. Im Dezember geht es dann weiter mit dem nächsten Weltcup in China.