Marionettentheater spielt vom 6. bis 14. August in Nonnenhorn

Auch in diesem Jahr gastiert Cinderellas und Strombolis Marionettentheater in Nonnenhorn mit einem kunterbunten Programm. Von Samstag, 6., bis Sonntag, 14. August, finden die Darbietungen auf dem Platz neben dem Tennisclub Nonnenhorn in der Conrad-Forster-Straße 33 statt. Kinderbuchklassiker, wie Pippi Langstrumpf und Pettersson und Findus kommen zur Aufführung. Markante Marionetten und handgemalte Kulissen runden das Erlebnis ab, welches für Kinder ab zwei Jahren geeignet ist. Infos zum Programm und den Eintrittspreisen unter Telefon 0176 / 21 98 20 97 oder per E-Mail an marionettentheater-stromboli@web.de.