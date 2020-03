Maria-Ward-Schule arbeitet jetzt digital

Das Coronavirus hat auch das Schulleben aktuell fest im Griff. Doch was tun – mitten im Schuljahr, kurz vor den Abschlussprüfungen, mit nur wenig digitaler Erfahrung im Gepäck? Die Maria-Ward-Schule bietet seinen Schülern laut Pressemitteilung jetzt Schule für Zuhause an – ganz digital.

Dank der Unterstützung des Schulwerks der Diözese Augsburg konnte Windows 365 und damit das Programm „Microsoft Teams“ für alle Lehrer und Schüler zur Verfügung gestellt werden. Per Telefon erhielt jeder sein Passwort und, sofern nötig, Hilfe beim Einloggen.

Jede Klasse hat nun einen digitalen Stundenplan. Dieser startet um 7.50 Uhr in der Früh und geht bis rund 13 Uhr. Darin wechseln sich im Stundenrhythmus nicht nur die allgemeinen Haupt- und Nebenfächer, sondern auch „soul-launches“ – ein täglicher Morgenimpuls und Bewegungseinheiten – ab. Auch das Fach „Sport“findet sich im digitalen Stundenplan wieder. So bekommt die 10a beispielsweise die Aufgabe, 30 Minuten Rad zu fahren oder zu joggen – natürlich jeder für sich und nicht gemeinsam. Für die fachlichen Inhalte werden die Möglichkeiten von Teams genutzt. Aufgabenstellungen und -korrekturen über die einzelnen Ordner, aber auch Live-Unterricht per Video.

Natürlich läuft nicht alles rund, aber in Anbetracht der Zeit und der Tatsache, dass es für alle Beteiligten ein Sprung ins eiskalte Wasser war, ohne gemeinsame Vorbereitung, ohne Übungseinheiten und ohne Erfahrung sei es beeindruckend, dass es die Schule in nur drei Tagen geschafft habe, die Schülerinnen zu Hause weiter zu unterrichten, so die Mitteilung weiter. Und dass im Live-Unterricht die Hintergrundgeräusche mit übertragen würden, sei eine bisweilen unterhaltsame Lehreinheit. Vermutlich können nicht alle Lehrplaninhalte voll umgesetzt werden und auch das Tempo sei sicherlich nicht das gleiche wie vor Ort in der Schule – aber es gehe vorwärts. Die Schülerinnen sind am Vormittag „im Unterricht“, am Nachmittag werden Hausaufgaben gemacht.