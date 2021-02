Maria-Ward-Schülerinnen diskutieren Corona-Fragen mit Christian Drosten und Volker Thiel

Die Schülerinnen der sechsten und zehnten Klasse der Maria-Ward-Realschule Lindau haben am Freitag Online-Besuch aus Berlin und Bern von den Virologen Professor Christian Drosten und Professor Volker Thiel bekommen. Darüber berichtet die Schule in einer Mitteilung.

„Nachdem wir in der letzten Zeit sehr fleißig im Online-Unterricht waren und mit dem Unterrichtsstoff gut vorangekommen sind, sollte die Faschingswoche einmal etwas anders sein“, erklärt die Schule. Und so kam die Idee auf, dass man in Anbetracht der aktuellen Lage den Schülerinnen Gelegenheit gibt, ihre Fragen zum Thema Coronavirus direkt an Fachleute aus diesem Bereich zu stellen.

Thiel erklärte in einem kurzen Vortrag, was ein Virus ist, wie Viren aussehen und sich vermehren. Ebenso kam dabei zur Sprache, wie wir uns mit Krankheiten, die durch ein Virus verursacht werden, anstecken können und wie eine Impfung gegen ein Virus funktioniert. Im Anschluss konnten die Schülerinnen Fragen stellen. Als Überraschungsgast war Christian Drosten eingeladen und stand den Schülerinnen Rede und Antwort. Von der Herkunft des Virus’, wie man es nachweist, über die Dauer einer Impfstoffentwicklung und die Frage, ob es theoretisch möglich sei, das Virus auszurotten, wurden die Fragen der Schülerinnen ausführlich erklärt. Die Frage, ob ein Virologe mit dieser Pandemie jetzt mehr zu tun hat, beantwortet Drosten so: Ein Virologe arbeitet unter der Woche lange, dann bringt er seine Kinder ins Bett und arbeitet vielleicht noch weiter, aber er muss nicht am Wochenende arbeiten, wie viele Ärzte und Pflegekräfte. Drosten nahm laut Mitteilung mit seiner offenen Art, die Fragen zu beantworten, die Kinder sofort für sich ein und so entstand eine angeregte Diskussion.