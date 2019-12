Maria-Ward-Realschüler feiern im Stadttheater

Die Schüler der Maria-Ward-Realschule haben sich am Dienstag gemeinsam mit Eltern, Aktiven und Lehrern zur Weihnachtsfeier im kunstvoll dekorierten Stadttheater getroffen. Dort präsentierten verschiedene Schülergruppen Weihnchtliches, wie die Schule mitteilt.

Den Anfang machte das Instrumental „Deck The Halls“, schwungvoll vorgetragen von Trompeten- und Posaunenspielerinnen der neunten und zehnten Klassen. Nach dieser Eröffnung begrüßte Schulleiterin Barbara Lamina das Publikum und wies auf die diesjährige Spendenaktion hin, deren Erlös der Wilhelm-Bläsig-Schule des Jugendwerks Hegau für ein Kunstprojekt zugute kommt.

Die fünften Klassen zeigten im Anschluss ihr gesangliches Können mittels verschiedenster unterhaltsamer und stimmungsvoller Stücke, begleitet von zahlreichen Instrumentalistinnen aus den Klassen fünf bis zehn. Während dieses Auftritts schwebte ein großes, extra dafür von der Kunst-AG gestaltetes Banner mit dem Motto des Abends „Merry Christmas and a happy new year“ von der Decke.

Einen besonderen Glanzpunkt stellte die Darbietung von Lucia Majdis (8a) dar, die mit sehr schöner Stimme und viel Gefühl das französische Weihnachtslied „Une fleur m'a dit“ präsentierte.

Nach dem ersten Teil wurde es flott und rhythmisch durch „Merry Christmas Everyone“ und „Jingle-Bell Rock“, vorgetragen von den beiden sechsten Klassen, bevor die Theater-AG das Stück „Besuch am Nordpol“ zum Besten gab, in dem ein Mädchen aus Versehen zusammen mit einem Elf im Büro des Weihnachtsmannes landet und dort auf vorweihnachtliches Durcheinander trifft, bevor es wieder nach Hause zurückgeschickt wird.

Anschließend folgte die Ehrung der Siegerin des diesjährigen Vorlesewettbewerbs: Alissia Rau aus der Klasse 6a bekam als Anerkennung für ihre Leistung ein Büchergeschenk und eine Rose überreicht.

Auf einige stimmungsvolle Instrumentalstücke (Klavier: Anna Städele, 8b; Querflöten: Mara Schulz und Felicitas Schweizer, 5a, Lilli Weishahpt, 7a und Helen Mutlu, 8b) folgten ruhige und besinnliche Klavierstücke (Leonie Lingen und Amelie Leichte, 9a).

Kraftvoll und mehrstimmig ging es weiter mit den Mädchen von „The Voice“, die eindrucksvoll „For Just A Little While“ und „Beauty And The Beast“ darboten, bevor der große Chor das Publikum mit Schwung und „The best christmas of all“ nach einem wirklich rundum gelungenen Abend entließ.