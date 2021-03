Maria-Martha-Stift in Lindau vertreibt die Corona-Trübsal

Licht, Luft, Sonne – „Es gibt Dinge, die kann uns auch die Corona-Pandemie nicht nehmen“, sagt Anke Franke, Leiterin des Lindauer Altenheims Maria-Martha-Stift in Lindau. Und weil das so sei, biete das Haus am Kleinen See seinen Bewohnerinnen und Bewohnern auch in der Corona-Zeit regelmäßige Ausflüge im eigenen Bus. Zuletzt ging es für die reiselustige Gesellschaft nach Gohren, zur Klosterkirche Birnau, an die Argen nach Laimnau und nach Kressbronn. Aber die Corona-Pandemie und Reisen, noch dazu im hochbetagten Alter – wie passt das zusammen und darf das eigentlich sein? Anke Franke sagt dazu: „Es fahren jeweils nur Mitglieder einer Wohngruppe mit. Also quasi ein Hausstand.“ Außerdem: „Im Maria-Martha-Stift haben alle Bewohner seit 20. Februar ihre zweite Impfung erhalten.“ Mitarbeiter würden wöchentlich dreimal getestet, Bewohner mindestens einmal, auf Wunsch auch öfter. „Wir verhalten uns verantwortungsvoll und sind dankbar, dass wir so gut durch die Krise gekommen sind.“