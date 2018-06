Maria-Martha-Stift führt Lebensstil-Konzept ein

Lieber leger und rustikal, oder doch bevorzugt mit Etikette und Leinenserviette? Lieber Schlager oder eher Mozart? Smalltalk, oder philosophischer Diskurs? Sein dürfen, wie man ist, unter Menschen, die auch so sind: Dieser Grundgedanke steht hinter der Idee des Lebensstil-Konzepts, das das Lindauer Altenheim Maria-Martha-Stift eingeführt hat.

„Wir sind überzeugt, dass sich Menschen, die ähnliche Interessen und vergleichbare Arten zu leben haben, im Alltag viel besser verstehen, als wenn allein der Zufall über die Zusammensetzung unserer Wohngruppen entscheidet“, sagt Heimleiterin Anke Franke. Dieser Ansatz sei in Deutschland bislang nicht vertreten. Einrichtungen etwa in den Niederlanden hätten damit aber sehr gute Erfahrungen gemacht, teilt das Altenheim mit. Damit sei das Zusammenleben harmonischer, was sich auch positiv auf Mitarbeiter auswirke, weil durch das Konzept deutlich weniger Konflikte aufträten.

Bei der Analyse, wer zu wem passt, setzt das Maria-Martha-Stift auf einen vom Sinus-Institut entwickelten und computergestützten Fragebogen. „Neun Punkte vermitteln ein verlässliches Bild eines Menschen und wie er bisher gelebt hat. Welche Haltung er besitze, was ihm wichtig ist“, erklärt Franke. Mit diesen Informationen lasse sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die richtige Zuordnung in die passende Wohngruppe vornehmen.

Das Projekt wird aus Mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege gefördert. Neben der Zusammenführung passender Persönlichkeiten, bezieht das Maria-Martha-Stift auch das gemeinsame Wohnumfeld mit ein, was sich an der Gestaltung der Einrichtung ablesen lässt, aber auch an den Angeboten zur Tages- und Freizeitgestaltung.

Bislang hat das Maria-Martha-Stift ihr Lebensstilkonzept in einer Wohngruppe verwirklicht und umgestaltet. Vier Studenten der Katholischen Stiftungshochschule München untersuchen, wie sich die Lebensqualität der Bewohner mit diesem Konzept verbessert.