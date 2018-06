Maria-Martha-Stift erzielt Rekord-Überschuss

Einmal mehr hat die evangelische Diakonie Lindau die These widerlegt, dass menschenwürdig Pflege und wirtschaftlicher Erfolg nicht zusammenpassen. So eindrucksvoll wie im Jahr 2014 ist ihr das allerdings noch nie gelungen: „Das Maria-Martha-Stift steht auf gesunden Beinen“, erklärte Finanzvorstand Rainer Hartmann bescheiden, dessen Prognose in Höhe von 60 000 Euro vom tatsächlichen Überschuss in Höhe von 214 000 Euro weit in den Schatten gestellt wurde. Rechnet man Spenden und andere Zuwendungen heraus, ergibt sich ein operatives Ergebnis von 149 000 Euro. Das schreibt die Diakonie in einer Pressemitteilung.

Pfarrer Eberhard Heuß, Vorsitzender des Vereins, freute sich neben dem außergewöhnlichen Ergebnis besonders über die Tatsache, dass die Qualität der Arbeit im Haus auch außerhalb Lindaus von unabhängiger Seite festgestellt werde. „Bestes Beispiel ist der Gewinn des Altenpflegepreises.“ Darüber hinaus hätten gleich drei Fernsehreportagen von Spiegel-TV, RTL Extra und dem ZDF das Maria-Martha-Stift als Positiv-Beispiel bundesweit bekannt gemacht. Er zeigte sich stolz, dass das Wissen im Haus immer öfter auch auf Kongressen gefragt sei. Heimleiterin Anke Franke sei sogar zu einer Experten-Anhörung der bayerischen Staatsregierung eingeladen worden, um ihre Meinung zur Tarifwende in der Pflege zu sagen.

3470 Mal hat die Bahnhofsmission geholfen

Heuß lobte die Zusammenarbeit der Führungspersonen im Haus. Der gute Ruf des Hauses sei die Grundlage für eine 100-prozentige Belegungsquote und damit für eine stabile wirtschaftliche Basis. Daran hätten alle Mitarbeiter und vor allem auch ehrenamtliche Helfer großen Anteil.

Doch auch die beiden weiteren Standbeine des Trägervereins, das Kinderhaus St. Stephan und die Bahnhofsmission, zeigten erfreuliche Entwicklungen. „Wir konnten 2014 das 140-jährige Bestehen des Kindergartens feiern“, sagte Heuß und erinnerte daran, dass die Einrichtung die älteste ihrer Art in Lindau ist. Wie wichtig und richtig der Erhalt der Bahnhofsmission gewesen sei, verdeutlichte Heuß mit Zahlen: 3470 Mal habe die Leiterin Regine Pasternak gemeinsam mit fünf Ehrenamtlichen Hilfe geleistet.

Senioren gehen mit Dreirad-Tandem auf Tour

Obwohl das wirtschaftliche Ergebnis des Vereins so positiv sei, habe man stetig in die Weiterentwicklung des Eden-Betreuungskonzepts investiert – und sogar Anschaffung für mehr Lebensqualität gestemmt. „Unser Dreirad-Tandem ist ein gutes Beispiel dafür“, sagte Anke Franke und stieg mit Eberhard Heuß auf das Fahrzeug, mit dem Senioren gemeinsam mit einer Begleitperson wieder die Freude am Radfahren entdecken und an altbekannte Orte gelangen können, die sie sonst nicht mehr erreichen.

Kassier Rainer Hartmann gab noch einen finanziellen Ausblick. „Wir müssen uns in diesem Jahr um einen Teil des Daches kümmern.“ Dieses müsse komplett erneuert werden. Hartmann rechnet mit einem Aufwand von einer halben Millionen Euro, der aber durch Rücklagen voll gedeckt sei. Kommende Lasten seien „sehr konservativ“ errechnet, und er gehe für 2015 im operativen Geschäft von einer schwarzen Null aus.