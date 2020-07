Maria-Martha-Stift erhält Förderbescheid über 3,358 Millionen Euro

„Wir haben an Förderprogrammen wirklich alles abgegrast, was es abzugrasen gibt“, sagt Anke Franke, Leiterin des Lindauer Altenheims Maria-Martha-Stift. Jetzt ist sie erleichtert, denn die vielen Anträge haben sich gelohnt: Dem Haus am Kleinen See ist der Bescheid des Förderprogramms „PflegesoNah“ aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege ins Haus geflattert.

Mit der zugesagten Summe von 3,358 Millionen Euro, den die Evangelische Diakonie als Trägerverein des Altenheims hoffnungsfroh eingeplant hatte, beläuft sich die Finanzierungslücke für Umbau und Teilneubau jetzt noch auf 1,83 Millionen Euro. Zählt man die gerade eben durch Ministerpräsident Markus Söder verkündeten bewilligten Mittel aus der Landesstiftung dazu, liegt die gesamte Fördersumme nun bei 4,249 Millionen Euro.

Im Herbst soll das insgesamt 17 Millionen Euro teure Bauprojekt beginnen, die Ausschreibungen sollen jetzt zügig durch den Architekten auf den Weg gebracht werden. Die Evangelische Diakonie hofft beim Schließen der Finanzierungslücke weiterhin auf die Unterstützung aus der Bevölkerung. „Und auch ein Zeichen von der Stadt Lindau würde uns sehr weiterhelfen“, betont Anke Franke und ist grundsätzlich optimistisch: „Es gibt eine Reihe von Beispielen für Projekte, die in Lindau zunächst aussichtslos erschienen – und dann hat sich das Durchhalten doch gelohnt, wie etwa beim Rainhaus oder dem Cavazzen.“ Zukunft und Erhalt eines Altenheims mit so langer Tradition sei ebenso Bestandteil der Geschichte und Identität einer Stadt wie Lindau.

Die beträchtliche Förderungssumme ist an besondere Bedingungen geknüpft. Denn das Programm hat vor allem die „Öffnung von Altenheimen in den sozialen Nahraum“ im Blick, wie es in den Richtlinien heißt. „Einfach nur Pflegeplätze zu schaffen, genügt nicht“, erklärt Franke. Vielmehr sei wichtiger Faktor des Konzepts, die alten Menschen nicht zu verstecken, sondern zum festen Teil des gesellschaftlichen Lebens zu machen. Konkret soll das zum Beispiel durch einen offenen Mittagstisch gelingen – andere Angebote seien ohnehin immer schon auch für Menschen und Senioren außerhalb des Heims gewesen. „Zu nennen wäre da unser ,Club InTakt’, der gezielt an Gangunsicherheiten arbeitet.“ Ein wichtiges Präventionsprojekt, das in Kooperation mit der Musikschule stattfinde. „Auch der regelmäßige musikalische Austausch mit dem Kinderhaus St. Stephan stehe ganz im Geist des Förderprogramms, dem unser Haus vollauf gerecht werden will.“