Maria Gerstner mit guter Leistung im Europa-Cup

Beim Laser-Europa-Cup hat Maria Gerstner vom Lindauer Segler-Club (LSC) den 14. Platz in der Klasse Laser 4.7 belegt. Über 100 Segler waren vor Warnemünde in den Klassen Laser Standard, Laser Radial und Laser 4.7 gestartet. Zum ersten Lauf, den Gerstner als 13. beendete, wehte es noch leicht mit acht bis zehn Knoten Wind. Der Wetterumschwung sorgte am zweiten Tag zunächst für Flaute, aber am späten Nachmittag konnten bei etwa zwölf bis 15 Knoten zwei Läufe (14. und 10.) gesegelt werden. Am Samstag kamen der Regen und der Wind. Im sechsten Lauf bei kräftigen 20 bis 25 Knoten Wind lag Maria an dritter Position, kenterte aber im Surf auf dem Vorwind-Kurs in der mittlerweile beachtlichen Welle und wurde schließlich noch Elfte. Im letzten Lauf bei zehn Knoten Wind und aufziehendem Seenebel reichte es noch für den neunten Platz. Damit belegte Maria Gerstner am Ende Platz 14 im starken Feld der 28 Laser 4.7 Segler, in der Mädchenwertung wurde sie Sechste.