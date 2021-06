Margot Käßmann spricht am 18. Juni in Lindau

Die Friedensräume Lindau haben zur Feier ihres 20-jährigen Bestehens die Theologin Margot Käßmann eingeladen. Sie wird sich in ihrem Vortrag am Freitag, 18. Juni, mit dem Thema beschäftigen: „Wie wir heute ein Klima für den Frieden schaffen“. Das berichtet das Team der Friedensräume in einer Pressemitteilung.

Für die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche gehöre die Friedensfrage neben der Klimakrise zu den großen Herausforderungen des Lebens in Gegenwart und Zukunft. Bewaffnete Konflikte zerstören die Zukunftschancen einer Generation und haben Millionen Flüchtlinge zur Folge. Margot Käßmann stellt sich die Frage, wie man Wege zu kreativen Veränderungen finden und woher man den Mut dazu nimmt. Sie will ermutigen, sich zu engagieren, um Feindbilder, neuen Nationalismus und auch Gewalt im Alltag zu überwinden.

Gäste haben im Anschluss die Möglichkeit zum Diskutieren. Die Veranstaltung am Freitag, 18. Juni, um 19.30 Uhr findet in der Inselhalle Lindau, Zwanziger Straße statt. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr, nur mit Platzkarten, möglich. Eine Reservierung ist notwendig, da nur eine begrenzte Zahl an Sitzplätzen zur Verfügung steht. Platzkarten können ab Freitag, 11. Juni, an der Kasse des Stadttheaters Lindau abgeholt werden. Reservierungen können auch unter info@friedens-raeume.de erfolgen. Es gelten die derzeitigen Sicherheits- und Hygienebestimmungen für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Es besteht Maskenpflicht und die Angabe der Kontaktdaten ist erforderlich. Der Eintritt ist frei.