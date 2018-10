Marcel Gapp wird Vizemeister

Die aktiven Fahrer der Scuderia Lindau haben mit glänzenden Ergebnissen in diesem Jahr aufwarten können. Das verkündet der Lindauer Motorsportclub in seiner jüngsten Mitteilung.

Auf Florian Arlt und Marcel warteten zum Finale hin noch fahrerisch sehr anspruchsvolle Strecken. Denn mit der 18. Trophy Schöne Aussicht in Schonach und dem Bergrennen St. Agatha galt es zwei absolute Hochgeschwindigkeitsstrecken in Angriff zu nehmen. Karl-Heinz Schlachter, der Dritte im Bunde der Lindauer Scuderia, musste wegen technischen Defekts an seinem BMW 2002 tii Alpina auf den Saisonabschluss verzichten und die Saison vorzeitig beenden.

Beim Automobilslalom am Rande der Skisprungschanze im schwarzwälderischen Schonach wurde bereits im Training deutlich, dass sich der gelbe VW Lupo Cup von Arlt mit seinem Fahrer gebührend aus der Saison 2018 verabschieden wollte. Die Leistung aus dem Training konnte der Scuderiafahrer bestätigen und holte im Wertungslauf einen Vorsprung von rund 2,5 Sekunden vor dem nächsten Verfolger. Damit sah Florian Arlt das Ziel rund zwölf Sekunden früher als der Zweitplatzierte und durfte den Klassensieg in der Klasse der verbesserten Fahrzeuge bis 1600 Kubikzentimeter Hubraum vor der Winterpause feiern. Zur gleichen Zeit war Marcel Gapp im österreichischen Esthofen unterwegs. Hier wurde der Lindauer BMW M3 mit weitaus leistungsmäßig stärkeren Fahrzeugen zusammen gewertet. Für die 3,2 Kilometer lange Strecke von Esthofen nach St. Agatha war dies eine nahezu aussichtsloses Unterfangen. Der Trainingstag sollte diese Befürchtungen dann auch bestätigen. Jedoch regnete es über Nacht, womit das nasse Asphaltband für alle Teilnehmer eine neue Herausforderung bedeutete. Diese Chance wusste Gapp mit Bravour zu nutzen und fand sich im Ziel auf einem beachtlichen zehnten Platz im 23-köpfigen Starterfeld ein.

Mit dem Bergrennen St. Agatha endete auch die deutsche Bergmeisterschaft 2018. Ein Blick auf die Gesamtwertung der Gruppe der stark verbesserten Fahrzeuge bis 3000 Kubikzentimeter Hubraum liefert aus Sicht der Scuderia Lindau ein erfreuliches Ergebnis. Der BMW M3 mit Marcel Gapp am Steuer beendet die Saison als Vizemeister. Trotz desvorzeitigen Saisonendes erreichte Karl-Heinz Schlachter auf dem BMW 2002 tii Alpina noch den fünften Platz in seiner Rennklasse.