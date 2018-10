Marathon-Messe kehrt nach Lindau zurück

In der Inselhalle präsentieren von Freitag bis Sonntag regionale und überregionale Anbieter der Laufbranche beim „Run Expo Forum“ ihre Produkte und Dienstleistungen. Der Eintritt ist frei. Fester Bestandteil sind ein Gesundheitssymposium am Samstag sowie eine Pasta-Party am Freitag und Samstag, wie der Veranstalter mitteilt.

Laufsportinteressierte finden in der Inselhalle eine breite Auswahl themenspezifischer Produkte und Angebote auf engem Raum – unter anderem von Sportbekleidung, Schuhen und Laufzubehör über Nahrungsergänzung bis hin zur Leistungsdiagnostik.

Am Samstag bietet sich für Sport-, Lauf- und Gesundheitsinteressierte eine weitere Gelegenheit in der Inselhalle. Unter dem Motto „Frag doch mal den Experten“ stehen den Besuchern zwischen 10 und 18 Uhr neun erfahrene Experten Rede und Antwort. Zu jeder vollen STunde gibt es einen 15-minütigen Vortrag eines Spezialisten, danach wird die Diskussions- und Fragerunde für Zuhörer eröffnet. In Kooperation mit dem Diagnostikzentrum freuen sich die Veranstalter des Marathons und der Messe darauf, beim Gesundheitssymposium Experten aus den Bereichen Diagnostik, Sportwissenschaft und Cross Fit, Ernährung, Orthopädie, Osteopathie sowie Physiotherapie zu begrüßen.

Pasta für Marathonläufer

Im Rahmenprogramm des Drei-Länder-Marathons darf auch eine Pastaparty nicht fehlen. Marathon-Teilnehmer können am Freitag und Samstag in der Inselhalle in geselliger Runde nochmal vor dem Lauf ihren Kohlenhydratspeicher auffüllen. Für sie ist die Pastaparty mit Gutschein kostenlos. Aber auch alle weiteren Besucher sind dazu eingeladen, mit ihnen zu schlemmen, zu plaudern und zu genießen. Im Übrigen findet auch die Startnummernausgabe in diesem Jahr in der Inselhalle statt. In diesem Rahmen sind noch Nachmeldungen zu allen Läufen möglich.