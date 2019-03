Mann zahlt Unterhalt nicht und muss ins Gefängnis

Die Lindauer Bundespolizei hat am Donnerstagmorgen einen Haftbefehl wegen Verletzung der Unterhaltspflicht vollstreckt. Da der Gesuchte die geforderte Summe von rund 7300 Euro nicht zahlen konnte, lieferten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Kempten ein, heißt es in einem Pressebericht.

Den Bundespolizisten war der Mann in einem Eurocity-Zug in Richtung München aufgefallen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten den Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle fest. Diese suchte bereits seit 2016 nach dem Deutschen, der zwar mit Wohnsitz in Bayern gemeldet ist, aber wohl in der Schweiz wohnt. Der geschiedene Mann war 2015 wegen Verletzung der Unterhaltspflicht mit einem Strafbefehl belegt worden.

Da der 39-Jährige dem Gericht die Geldstrafe von 7300 Euro schuldig geblieben war und diese auch aktuell nicht aufbringen konnte, muss der Verurteilte nun für 40 Tage hinter Gitter.