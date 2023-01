Mann wird in Österreich um mehr als 56.000 Euro betrogen

Ein 83-Jähriger ist in Vorarlberg Opfer eines schweren Betrugs geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatten unbekannte Täter ihn zunächst dazu aufgefordert, seine Sparkassen-Identifikations-App zu aktualisieren und danach von ihm verlangt, Geld auf ein neues Konto zu überweisen. Der Gesamtschaden liegt bei 56.995 Euro.

Dem 83-jähriger Mann wurde demnach am Montag von einer angeblichen Sparkasse E-Mail-Adresse "kunden-george@bmiwiki.com" eine Aufforderung geschickt, die neueste Version der s Identity-App Version 2.0 herunterzuladen. Die George-App wird in Österreich für das Online-Banking verwendet, daher der Name in der falschen Mailadresse.

Aufforderung: Geld auf anderes Konto überweisen

Der 83-Jährige führte laut Polizeibericht das geforderte Update durch. Nach Bestätigung des Links wurde der Mann in einem separaten Fenster aufgefordert, persönlichen Daten einzutragen. Zudem sollte er eine Zeitspanne für den Rückruf eines angeblichen Mitarbeiters angeben, so der Bericht weiter.

Anschließend wurde der Mann von einem angeblichen Mitarbeiter der Sparkasse telefonisch kontaktiert. Der angebliche Mitarbeiter forderte den Mann auf, das gesamte Geld aufgrund einer Neuerung auf ein anderes Konto zu überweisen und dies anschließend wieder zu stornieren. Der 83-Jährige müsse nur die vorgefertigte Transaktion bestätigen, was er laut Bericht machte. Da der Pensionist auch über die Konten seiner Frau und seines Sohnes verfügungsberechtigt war, tätigte er auch für diese die Überweisungen.