Mann wird in Lindauer Therme bestohlen

Ein 29-jähriger Mann aus Lindau hat bei der Polizei Lindau am Sonntagabend Strafanzeige wegen Diebstahl erstattet. Demnach besuchte er am Sonntagabend die Therme Lindau. Dabei legte er seinen Kleider und Wertgegenstände in einen Spind in der Umkleide. Als er wieder zurückkam, stellte er fest, dass aus seiner Hose der Geldbeutel entwendet wurde, heißt es im Polizeibericht.

Vermutlich hat der Mann vergessen, den Spind abzusperren, so hatte der Täter leichtes Spiel. Aus dem Geldbeutel wurde eine Summe von über 1300 Euro entwendet. Der leere Geldbeutel wurde dann auf dem Spind vorgefunden. Die Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Lindau aufgenommen, Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 08382 / 91 00 in Verbindung zu setzen.