Mann stoppt Taxi und bestiehlt Fahrer

Ein etwa 20-jähriger mann hat am Donnerstag gegen 1.20 Uhr in der Kemptener Straße den Geldbeutel eines Taxifahrers gestohlen. Zunächst stieg der Mann am Bahnhof in das Taxi ein und ließ sich chauffieren. Dann ließ er das Taxi anhalten, schnappte sich die Geldbörse des Taxifahrers und rannte davon. Er erbeutete mehrere Hundert Euro. Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08382 / 91 00 entgegen.