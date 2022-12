Mann stirbt bei Unfall zwischen Weißensberg und Oberreitnau

Auf der als Weißwurstraße bekannten LI 6 zwischen Weißensberg und Oberreitnau ist es am Sonntagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei starb ein Mann.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr. Ersten Erkenntnissen der Polizei zu Folge kam ein Fahrer, der von Weißensberg in Richtung Oberreitnau unterwegs war, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Sein Auto prallte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Wie viele Menschen genau in den beiden Fahrzeugen waren, ist derzeit noch unklar. Ein Fahrzeuginsasse war im Auto eingeklemmt, die Feuerwehr war an der Unfallstelle, um ihn aus dem Auto zu befreien. Doch der Mann verstarb noch an der Unfallstelle, wie ein Polizist im Gespräch mit der LZ sagt.

Weil Gutachter sich den Unfallort ansehen, bleibt die Straße noch mindestens bis zum späten Nachmittag gesperrt.