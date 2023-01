Mann stirbt bei Rettungsversuch am Kummenberg

Ein 39-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag am Kummenberg bei Koblach (Vorarlberg) beim Versuch, ihn zu retten, gestorben. Wie die Polizei berichtet, hatte er sich auf dem Kummenberg auf einen nur schwer erreichbaren Felsvorsprung über einer Felswand begeben und war in gefährliches Gelände geraten.

Die Polizei sei um 14.19 Uhr die Polizei über die Notlage verständigt worden. Während des Bergungsversuchs durch die Bergrettung stürzte der Mann demnach ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.