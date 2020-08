Mann stiehlt aus Umkleideraum für Mitarbeiter

Ein Hotelbetreiber auf der Lindauer Insel hat am Donnerstag mitgeteilt, dass es in den Umkleideräumen für die Beschäftigten zu einem Diebstahl gekommen ist. Beamte der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Lindau stellten fest, dass ein bis dato unbekannter Mann in das Hotel kam und sich zielgerichtet in die Umkleideräume begab. Dort entwendete er zwei Geldbeutel und ein Mobiltelefon von Mitarbeitern. Aufgrund der Ermittlungen und Hinweisen durch die Polizei in Bregenz identifizierten die Beamten der den 42-jährigen Mann. Dieser ist bereits in Vorarlberg für fünf weitere Diebstähle mit ähnlichem Modus Operandi in Erscheinung getreten. Auffällig an dem Täter waren seine „Fahrradhandschuhe“. Außerdem war er in Begleitung einer weiblichen Person, die, genauso wie der Mann, mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs war.

Es ist möglich, dass der Täter in weiteren Hotels wegen versuchtem Diebstahls in Erscheinung getreten ist. Die Ermittlungen dauern an.