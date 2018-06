Mann schubst Kinder im Stadtbus

Gleich mehrere zehnjährige Mädchen hat ein rund 60-jähriger Mann beim Einsteigen in den Stadtbus geschubst.

Wie die Polizei mitteilt, kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Körperverletzungen durch den gleichen Täter im Lindauer Stadtbus. Ein rund 60 Jahre alter Mann mit Schnauzbart, der eine weiße Cap und eine Sonnenbrille trug, schubste mehrfach am Zentralen Umsteigeplatz (ZUP) etwa zehn Jahre alte Schülerinnen beim Einsteigen in den Bus der Linie 4 in Richtung Alwind. Die Taten ereigneten sich laut Polizei am Dienstag, 5. Juni und am Freitag, 8. Juni jeweils um 13.10 Uhr, ereignet. Die Polizei hat entsprechende Videoaufnahmen bereits gesichert.