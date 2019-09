Mann schmuggelt Frau, Diesel und hat ein Messer dabei

Ein Mann hat am frühen Sonntagmorgen versucht, zahlreiche ungeeignete Kanister mit unversteuertem Dieselkraftstoff, ein Einhandmesser und eine Frau, die nicht berechtigt war, nach Deutschland einzureisen über die Grenze zu bringen. Beamte der Bundespolizei hielten den Mann bei einer Kontrolle auf der A 96 beim Grenzübergang Hörbranz an.

Die Lindauer Bundespolizisten überprüften die drei Insassen eines in Bulgarien zugelassenes Fahrzeuggespanns. Der rumänische Fahrer sowie der moldauische Mitfahrer verfügten über ausreichende Dokumente für die Einreise nach Deutschland. Bei der moldauischen Beifahrerin allerdings stellten die Polizisten fest, dass die 55-Jährige ihre visafreie Kurzaufenthaltsdauer im Schengenraum bereits über zwei Wochen überschritten hatte, schreibt die Bundespolizei in einem Bericht. Die Frau wurde wegen der versuchten unerlaubten Einreise angezeigt und an die österreichische Polizei übergeben.

Polizisten finden Messer

Bei der anschließenden Kontrolle im Fahrzeug entdeckten die Polizisten zudem ein zugriffsbereites Einhandmesser, das dem Fahrer gehörte. Die Polizisten stellten den Fund sicher, da das Führen eines solchen Messers nicht erlaubt ist. Der Rumäne muss sich nun wegen Beihilfe zur versuchten unerlaubten Einreise und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Weiter fanden die Beamten zehn Kanister, die mit insgesamt 245 Litern Diesel befüllt waren. Da der Fahrer den Sprit nicht vorschriftsgemäß in geeigneten Behältern transportiert hatte, muss der Betroffene auch hier mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und einem möglichen Bußgeld von über 1000 Euro rechnen. Des Verdachtes der Steuerhinterziehung nahmen sich die Beamten des Zolls Friedrichshafen an. Der 47-Jährige musste für seinen unangemeldeten Kraftstoff, den er in der Schweiz gekauft hatte, noch vor Ort rund 210 Euro Steuern samt Aufschlägen zahlen und sich um geeignete Behälter für den Weitertransport kümmern, bevor er seine Fahrt fortsetzen konnte.