Kopf mehrmals auf Boden geschlagen: Mann greift Mutter seines Kindes an

Eine 25-jährige Frau wurde in Feldkirch in Vorarlberg auf der Straße angegriffen und schwer verletzt. Das teilt die österreichische Polizei mit. Die Frau kam gerade vom Bahnhof, als sie am Mittwoch auf den Vater ihres Kindes stieß und der sie zu Boden schlug.

Grund dafür war wohl eine Auseinandersetzung zwischen der 25-Jährigen und einer 30-jährigen Frau, die der Täter kannte. Der Streit fand demnach unmittelbar zuvor statt.

Als die 25-jährige Mutter am Boden lag, schlug der Mann laut Polizei ihren Kopf mehrmals gegen den asphaltieren Straßenboden und gegen eine etwa 30 Zentimeter hohe Betonkante. Danach flüchtete der Täter.

Mann in seiner Wohnung festgenommen

Die Frau zog sich Kopfverletzungen unbestimmten Grades zu und wurde mit der Rettung zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem 32-Jährigen durch mehrere Streifen der Bundespolizei sowie der Stadtpolizei Feldkirch verlief vorerst ergebnislos. Er konnte allerdings gegen 23.55 Uhr an seiner Wohnadresse festgenommen werden. Er wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.