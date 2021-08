Mann schlägt Begleiter auf Campingplatz

Ein 19-jähriger Mann aus dem nördlichen Baden-Württemberg hat am Samstagabend die Lindauer Polizei in Atem gehalten.

Bereits gegen 19 Uhr erfolge die Mitteilung, dass es auf einem Campingplatz in Wasserburg unter zwei Männern zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen ist. Es stellte sich heraus, dass der 19-jährige seinen mitgereisten 25-jährigen Begleiter mehrfach ins Gesicht geschlagen hatte.

Grund dafür war wohl Alkohol, wie die Polizei schreibt: Bei ihm wurde ein Alkoholwert von mehr als zwei Promille festgestellt, sein Freund hatte 1,8 Promille.

Nachdem sich die Lage wieder beruhigt hatte, erfolgte gegen 20.30 Uhr erneut eine Mitteilung, dass die beiden Männer sich geschlagen hätten. „Daraufhin wurde der 19-jährige in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle der PI Lindau verbracht“, heißt es im Polizeibericht. Ihm wurde Blut abgenommen. Da er über Schmerzen im Nacken klagte, wurde er zur Beobachtung in das Lindauer Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen.