Mann mit Messer bedroht und dann nach Österreich geflohen – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Streit haben zwei Männer einen Autofahrer mit einem Messer bedroht – und sind dann Richtung Österreich geflohen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein 47-jähriger Autofahrer war am Mittwochnachmittag zusammen mit seiner Frau auf der Frauenhoferstraße in Richtung Tierheim unterwegs. „Auf Höhe des Bahndammes kam ihm ein Radfahrer entgegen, dabei kam es zu einem Streitgespräch“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Der 47-Jährige fuhr weiter bis zu Tierheim. Dort angekommen, wurde er durch einen unbekannten Mann tätlich angegriffen und geschubst. „Gleichzeitig erschien ein zweiter Mann und bedrohte den 47-Jährigen mit einem Messer“, so die Polizei weiter.

Als die Ehefrau des 47-Jährigen einschritt, ließen die beiden Unbekannten von dem Mann ab. Die beiden unbekannten Männer, die laut Polizei deutlich unter Alkoholeinwirkung standen, flüchteten in Richtung österreichische Grenze.