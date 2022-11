Mann mit E-Scooter ohne Versicherung gestoppt

Ein 37-jähriger Mann aus Lindau wurde am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr von einer Streife der Lindauer Polizeiinspektion mit seinem E-Scooter direkt gegenüber der Polizeiinspektion angehalten und überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann für den E-Scooter keine erforderliche Haftpflichtversicherung in der Form eines grünen Versicherungskennzeichens vorweisen konnte. Auf Vorhalt gab er an nicht gewusst zu haben, dass man für einen E-Scooter, welcher als Kraftfahrzeug einzustufen ist, eine Haftpflichtversicherung benötigt, berichtet die Polizei. Da Unwissenheit nicht vor Strafe schützt, wurde gegen den Lindauer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet, die Weiterfahrt wurde unterbunden, heißt es weiter.