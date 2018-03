Mann masturbiert neben Frau im Zug

Ein bisher unbekannter Mann hat am Donnerstag eine Bahnreisende belästigt, indem er neben ihr mit heruntergelassener Hose masturbierte.

Die Bundespolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Geschädigte fuhr laut Polizeimeldung mit dem Regionalexpress um 8.05 Uhr von Lindau nach Friedrichshafen. Sie saß im oberen Teil eines Doppelstockwagens am Fenster, als kurz darauf ein Mann auf dem Zweiersitz rechts neben ihr Platz nahm.

Als sie nach der Abfahrt in Wasserburg in seine Richtung blickte, sah sie den Mann mit heruntergezogenen Hose und Unterhose masturbieren, während er sie anschaute. Entsetzt von der Situation und mit einer relativ lauten Bemerkung stand sie auf und suchte sich einen anderen Sitzplatz in Fahrtrichtung am Anfang des Abteils.

Beschreibung des Mannes

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank, hat ein orientalisches Aussehen, ovales, längliches Gesicht, rasiert, leicht gebräunte Hautfarbe, dunkelbraune bis schwarze dichte, kurze, leicht nach oben stehende Haare, bekleidet mit blauer Jeans und hellbraunen, feingestrickten Wollpullover. Er ist der deutschen Sprache nicht oder kaum mächtig.

Nach Angaben der Geschädigten saß eine junge Frau in unmittelbarer Nähe vor ihr. Zudem stieg in Langenargen eine Gruppe Reisender zu und setzte sich in die Nähe des Mannes. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Betroffene aber bereits ihren Platz gewechselt.

Womöglich haben diese oder andere Reisende den beschriebenen Mann wahrgenommen. Der Unbekannte ist vermutlich in Friedrichshafen ausgestiegen, um weiter nach Bregenz zu fahren.