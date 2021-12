Mann landet vor Gericht, weil er droht, ein Gespräch aufzuzeichnen

Dass ihn seine Fahrt über die Grenze von Lindau nach Österreich vor das Lindauer Amtsgericht bringt, hätte ein Münchner sicher nicht geahnt. Was er wohl nicht wusste: Ein nichtöffentlich Gespräch darf nicht aufgezeichnet werden. Denn die Vertraulichkeit des Wortes ist gesetzlich geschützt.

Es ist kurz nach Mitternacht im August 2020, als der Münchner Ingenieur an der deutsch-österreichischen Grenze Richtung Bregenz in eine routinemäßige Kontrolle gerät. Wegen der Coronakrise und den Regelungen finden gerade vermehrt Kontrollen statt. Ein Polizist weist ihn auf einen Parkplatz und fragt ihn, wo er herkommt und wo seine Reise hingehe. „Erst einmal war alles wie immer“, sagt der Polizist vor dem Amtsgericht Lindau, wo er als Zeuge in dem Fall aussagt. Dann sei der Angeklagte aber auffällig geworden.

Der Blasendruck staut sich an

„Er wollte uns nicht sagen, wo er herkommt.“ Es würde uns nichts angehen. Das sei ihm und seiner Kollegin komisch vorgekommen. Also habe er einen Kollegen hinzugeholt. Auch dem sei aufgefallen, dass der Mann betrunken und psychisch auffällig wirkte. Der Angeklagte wiederum habe gefragt, ob er die Toilette benutzen könne. Das habe man, auch wegen der Corona-Regelungen, ausgeschlagen, sagt der Polizist. Den Angeklagten habe das weiter aufgewühlt. Dabei fühlte er sich wohl so bedrängt, dass er damit drohte, das Gespräch mit den Polizisten auszuzeichnen.

Das ist allerdings illegal. Denn dienstliche Gespräche zwischen Beamten oder Worte, die sie an einzelne Menschen richten, sind laut Gesetz nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Man spricht dann vom Straftatbestand einer Verletzung der „Vertraulichkeit des Wortes“. Das trifft nicht nur auf Gespräche mit Polizisten zu, sondern auch auf andere. Darauf stehen sogar bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe.

Es gibt keine Beweise

„Er hat das Gespräch nicht aufgenommen“, sagt der Anwalt des Angeklagten in der Verhandlung. Er habe vielleicht angedroht, dass er es tun will, am Ende aber nicht auf „aufzeichnen“ gedrückt. Auch der Polizist gibt dem Vorsitzenden Moritz von Engel gegenüber zu, dass er nicht gesehen habe, dass der Angeklagte eine Aufzeichnung gemacht hat.

Der Staatsanwalt bittet den Mann trotzdem, sein Smartphone zu zeigen. Daraufhin holt der Angeklagte sein Smartphone aus der Hosentasche und hält es demonstrativ in die Luft. Er habe das Handy nur zur Navigation benutzt und die App mit der Diktierfunktion lediglich geöffnet, aber nicht gestartet. „Auf meinem Handy gibt es keine Aufnahme von diesem Tag“, so der Angeklagte, der keine Vorstrafen hat.

Angeklagter wehrt sich gegen eine Strafe

Auch wenn man ihm die Aufnahme nicht nachweisen könne, störe ihn das Verhalten des Münchners gegenüber den Polizisten dennoch, sagt der Staatsanwalt daraufhin. Dass man sich vor Gericht treffen muss, „nur weil man auf die Toilette muss“ verstehe er nicht. Er schlägt vor, dass der Angeklagte 300 Euro an einen gemeinnützigen Zweck spendet.

Damit ist der Angeklagte nicht einverstanden. „Ich habe keine Aufnahme gemacht“, sagt er. Und er sehe nicht ein, wieso er für etwas bestraft werden soll, was er nicht getan habe. Davon lässt sich der Staatsanwalt insoweit überzeugen, dass er einer Einstellung des Verfahrens zustimme. Der Vorsitzende Richter Moritz von Engel gibt dem Angeklagten noch mit auf den Weg: „Überdenken sie ihr Verhalten.“