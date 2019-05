Mann lässt Wut an Fahrrad aus

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntag, 4 Uhr, einen 22-Jährigen dabei beobachtet, wie er ein abgestelltes Fahrrad packte und es wegwarf. Dabei wurde das Fahrrad beschädigt. Als Grund für sein irrationales Verhalten gab der Mann an, dass sein eigenes Fahrrad, das er nicht versperrt hatte, kurz zuvor geklaut worden sei. Diese Angaben des mit fast zwei Promille betrunkenen Mannes müssen noch überprüft werden. Wegen Sachbeschädigung muss er sich so oder so verantworten.