Mann kracht mit E-Scooter gegen Anhänger

Ein 37-jähriger Mann ist am Dienstagabend in Lindau mit seinem E-Scooter gegen einen am Straßenrand parkenden Anhänger gefahren. Hierdurch stürzte er und zog sich laut Polizeibericht Gesichtsverletzungen zu. Am Anhänger entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als eineinhalb Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten.

Den Fahrer des E-Scooters erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses. Die Polizeiinspektion Lindau weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass beim Benutzen eines E-Scooters dieselben Alkoholgrenzen wie beim Autofahren gelten.