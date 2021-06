Mann kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

Ein 59-jähriger Mann aus Hörbranz ist am Mittwochvormittag in Dornbrin bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Hörbranzer war laut Polizei mit einem Kleinlaster durch das Stadtgebiet von Dornbirn in Richtung Hohenems unterwegs, als er auf Höhe des Kreuzungsbereiches Wallenmahd/Schweizerstraße aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Laster zusammenstieß.

Trotz sofort eingeleiteten Erste Hilfe Maßnahmen durch Ersthelfer und der eingetroffenen Rettungskräfte verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Der Lenker des Lasters, ein 51-jähriger Mann aus Oberösterreich, erlitt laut Polizeibericht einen Schock und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.

Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten waren die Straßen für circa vier Stunden für den gesamten Verkehr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von den Polizeikräften örtlich umgeleitet. Am Einsatz beteiligt waren die Rettung mit neun Rettungskräften, sowie zwei Notärzte, die Feuerwehr Dornbirn mit fünf Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten, eine Streife der Stadtpolizei Dornbirn, fünf Streifen der Bundespolizei sowie der Hubschrauber Christophorus 8 und der Polizeihubschrauber.