Mann kämpft nach 150-Meter-Sturz ums Überleben

Irgendwann in der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein 37-jähriger Mann aus Koblach von Damüls kommend auf dem Furkapass in Richtung Laterns unterwegs gewesen. Auf der Laternserstraße, auf Höhe der Gampernestalpe, dürfte der Mann aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Er stürzte in der Folge etwa 150 Meter in freies Gelände ab, teilt die Polizei mit. Dabei dürfte es das Auto mehrfach überschlagen haben. Der Fahrer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades, er konnte sich aber selbst aus dem Wrack befreien. Damit begann ein mehrstündiger Überlebenskampf.

Da er sein Handy nicht mehr finden konnte, um Hilfe anzufordern, kletterte er auf die Laternserstraße zurück. In weiterer Folge begab er sich auf die Passhöhe zum dortigen Imbissstand. In seiner Not, nicht zu erfrieren, schlug er mit einer Bierbank eine Fensterscheibe des Imbissstandes ein, um darin die Nacht zu verbringen.

Der Unfall wurde erst am Montagvormittag kurz vor 10 Uhr bekannt. Ein Mitarbeiter des Straßenbauamtes sichtete bei einer Kontrollfahrt auf der Laternserstraße das Autowrack und meldete dies der Polizei. Ebenso konnte er mit dem Verletzten Kontakt aufnehmen. Der Mann wurde schließlich mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Das Wrack wurde durch die Feuerwehr Laterns geborgen.