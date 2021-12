Mann hat gleich in drei Ländern Asyl beantragt

In Lindau haben Polizisten einen Mann kontrolliert, der drei Aufenthaltsgenehmigungen bei sich hatte. Er hatte wohl in drei Ländern Asyl beantragt. Zwei Aufenthaltstitel musste er abgeben.

Am Dienstagabend wurde bei einer Fahndung der Grenzpolizei am Bahnhof Lindau ein 28-jähriger Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit kontrolliert. Wie die Polizei berichtet, händigte er den Beamten einen österreichischen Fremdenpass aus. Dieser wurde ihm bereits 2017 nach Anerkennung als Flüchtling im Nachbarstaat ausgestellt.

Polizei macht Fahndungsabfrage

Weil es zu Unstimmigkeit gekommen sei, durchsuchte die Polizei den Mann, und sie fanden einen weiteren niederländischen Aufenthaltstitel. Mittels einer Fahndungsabfrage im Schengener Informationssystem sei aber herausgekommen, dass der niederländische Aufenthaltstitel für ungültig erklärt wurde.

Des weiteren habe der Mann auch eine deutsche Aufenthaltsgestattung. Diese wurde ihm laut Polizei im Mai vom Bundesamt für Flüchtlinge ausgegeben, weil der Mann auch in Deutschland ein Asylverfahren in Gang gesetzte habe.

Polizei entzieht dem Mann die deutsche Aufenthaltsgestattung

Weil der Mann laut Polizei sagte, aus Deutschland weggehen zu wollen, stellten die Beamten ebenfalls die deutsche Aufenthaltsgestattung sicher, so die Polizei in der Mitteilung. Des Weiteren musste der Mann erklären, dass er auf ein weiteres Asylverfahren in Deutschland verzichtet.

Weil für die Polizei aufgrund des mehrfachen Asylersuchens in verschiedenen Ländern der Verdacht eines Sozialleistungsbetrugs im Raum stehe, ermittele die die Grenzpolizei Lindau weiter. Die Polizei habe dem Mann von drei Dokumenten nur den österreichischen Fremdenpass gelassen. Mit ihm konnte er seine Reise fortsetzen.