Mann grabscht Frau an den Po

Eine Frau ist am Dienstag gegen 7.15 Uhr im Bereich der Gerberschanze auf der Lindauer Insel im See geschwommen. Als sie aus dem Wasser kam und sich umziehen wollte, wurde sie von einem unbekannten Täter am Gesäß angefasst, teilt die Polizei mit. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: 40 bis 45 Jahre alt, keinen Bart, etwa 1,80 Meter groß mit kurzen mittelbraunen Haaren, kernige Figur. Er trug eine blaue Arbeitshose, ein T-Shirt und hatte einen Rucksack bei sich.