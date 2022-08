Mann flüchtet mit 3,5 Promille

Mehrere Zeugen haben am Sonntag gegen 17.30 Uhr einen Fahrer eines Transporters dabei beobachtet, der im Bereich des Bulterhügels gegen ein dort abgestelltes Fahrzeug fuhr. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, stieg der Fahrer aus und ging in eine Wohnung in der Rickenbacher Straße, wie die Polizei schreibt.

Die Polizei machte den Fahrer des Transporters ausfindig. Der 43-jährige Mann war offenbar ziemlich betrunken. Ein durchgeführter Alkoholtest auf der Dienststelle der Lindauer Polizeiinspektion ergab den stolzen Wert von fast 3,5 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt, seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Außerdem leiteten die Beamten gegen den 43-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht ein.