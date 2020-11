Mann fährt Sonnenschirm um

Der Fahrer eines weißen Lieferwagens ist am Donnerstag gegen 9.30 Uhr von der Maximilianstraße rückwärts in die Bürstergasse gefahren, um zu wenden. Dabei übersah er offenbar einen in der Maximilianstraße vor einem Café abgestellten großen Sonnenschirm, schreibt die Polizei.

Der Schirm wurde durch den Zusammenstoß aus seiner Verankerung gerissen. Der Fahrer und der Beifahrer sollen den Schaden begutachtet und den Schirm zur Seite gelegt haben, bevor sie ihre Fahrt fortsetzten, ohne ihre Daten zu hinterlassen und die Polizei zu verständigen.