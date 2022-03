Mann fährt Hydranten an und begeht Fahrerflucht

Ein junges Pärchen hat am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr in Lindau im Tannhofweg beobachtet, wie nach einem Unfall die Beteiligte flohen. Ein laut Polizei unbekannter Fahrer eines Citroen Berlingo fuhr einen Hydranten an. Der Mann soll daraufhin zwar angehalten haben, setzte schließlich jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden am Hydranten zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro und sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich zeitnah bei der Polizei Lindau zu melden.