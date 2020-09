Mann fährt bekifft Auto

Polizisten haben am Montagmittag gegen 14.15 Uhr in der Zechwaldstraße einen 38-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dieser gab auf Nachfrage zu, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. Ein Test auf den Wirkstoff THC war positiv, weshalb die Beamten den Mann zur Abnahme einer Blutprobe mit auf die Wache nahmen. Den 38-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, was zu einem Bußgeld von 500 Euro sowie einem einmonatigen Fahrverbot führt.