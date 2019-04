Auf dem Parkplatz eines Schnell-Imbiss-Restaurants in der Robert-Bosch Straße ist es am Donnerstag gegen 23.40 Uhr zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann, bei dem es sich um den Ex-Freund der Frau handelt, mit seinem Auto auf die junge Frau zu und verletzte sie dadurch am Bein.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.