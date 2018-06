Mann fährt 23 km/h zu schnell

Die Lindauer Polizei hat am Sonntagabend in der Nähe der Bregenzer Straße Fahrzeuge auf deren Geschwindigkeit kontrolliert. Dabei fiel ihnen ein Fahrer auf, der statt der erlaubten 50 Stundenkilometer mit 73 km/h unterwegs gewesen ist. Als die Polizisten den Fahrer anhielten, konnte der Mann lediglich einen serbischen Probeführerschein vorweisen. Dieser ist aber in Deutschland nicht gültig, teilt die Polizei Lindau mit.

Nach Bezahlung einer Sicherheitsleistung konnte der 26-jährige Mann seine Fahrt als Beifahrer fortsetzen. (lz)