Mann ertrinkt beim Schwimmen im Alten Rhein

Nur wenige Tage, nachdem ein 24-Jähriger in Bregenz beim Schwimmen ertrunken ist, kam auch für einen 75-jährigen Schwimmer aus Lustenau jede Hilfe zu spät. Wie die Polizei mitteilt, schwamm der Mann gegen 17 Uhr im Alten Rhein, Höhe der Parzelle Sauwinkel.

Die Gattin des Mannes blieb am Ufer zurück. Als der 75-Jährige um Hilfe rief, schwamm die Frau zu ihrem Mann hinaus, welcher sich etwa mittig des Badesees befand. Der Frau gelang es jedoch nicht, ihren Mann über Wasser zu halten. Ein Zeuge, welcher den Vorfall beobachtet hatte, setzte die Rettungskette sofort in Gang. Taucher der Wasserrettung konnten den Schwimmer gegen 18.30 Uhr in etwa 13,5 Meter Tiefe nur noch leblos bergen.

Krisenteam betreut Gattin

Das verständigte Kriseninterventionsteam betreute die Frau des ertrunkenen Mannes. Neben der Polizei, die mit drei Streifen und sieben Beamten im Einsatz war, war auch die Feuerwehr Altach mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften sowie sechs weitere Rettungskräfte und der Notarzt vor Ort. Von der Wasserrettung kamen sechs Fahrzeuge mit insgesamt 37 Einsatzkräften hinzu.