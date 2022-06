Mann durch Schnitte verletzt

Die Integrierte Leitstelle Allgäu hat die Lindauer Polizei am frühen Montagmorgen in die Grub auf der Insel geschickt. Der Grund: ein durch einen vermeintlichen Schnitt verletzter Mann. Anfänglich ging die Polizei von einer Schnittwunde durch ein Messer aus, im Rahmen der Abklärung der Polizeibeamten stellte sich jedoch heraus, dass der 19-Jährige bei einem Sturz gegen eine Scheibe in seiner Wohnung gefallen ist und sich dabei eine Schnittwunde zugezogen hat.

Ein Alkoholtest bei dem Verletzten ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Dies dürfte dann auch der Grund für den Sturz gewesen sein, vermutet die Polizei. Der junge Mann wurde zur Versorgung seiner Schnittwunde in das Krankenhaus Lindau gebracht.