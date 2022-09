Mann bringt Ehefrau um und stirbt direkt nach der Tat

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Mittwoch ein Ehepaar tot in einem Wohnhaus in Rorschacherberg aufgefunden. Wie der ORF berichtet, gehen die Schweizer Ermittlungsbehörden derzeit davon aus, dass der Mann zuerst seine Frau getötet hat und dann eines natürlichen Todes gestorben sei.

Laut Kantonspolizei meldete ein Mann am Mittwoch um kurz vor 8 Uhr seine Eltern als vermisst. Die Polizei öffnete daraufhin die Wohnhaustüre der Vermissten in Rorschacherberg. In einem Zimmer fanden die Einsatzkräfte das Ehepaar tot auf. Die Todesumstände seien unklar gewesen, so die Polizei, ein Tötungsdelikt stand aber klar im Vordergrund.

Annahme: Mann tötete Frau und verstarb danach

Bei den beiden Toten handelt es sich um eine 56-jährige Österreicherin und einen 61-jährigen Italiener, so die Polizei. Die Obduktionen der Leichen durch das Institut für Rechtsmedizin am Kantonsspital St.Gallen ergab, dass die Frau gewaltsam ums Leben gekommen sei. Ihr Ehemann sei aber eines natürlichen Todes verstorben. Die Strafverfolgungsbehörden gehen daher im Moment davon aus, dass der Ehemann seine Ehefrau umbrachte und anschließend selbst verstarb.

Gegenüber des St. Galler Tagblatts erklärte die Kantonspolizei, dass der Mann einen Herzinfarkt erlitten habe.

Todesursache wird nicht genannt

Eine Schusswaffe oder ein Messer waren nicht im Spiel, teilen die Ermittlungsbehörden mit. Über die Todesursache der Frau werden keine Angaben gemacht. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei St.Gallen seien noch nicht abgeschlossen und laufen weiter.