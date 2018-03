Mann blind nach Prügelei im Altenheim

In einem Alten- und Pflegeheim im Kreis Lindau ist es vor einigen Tagen zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Heimbewohnern gekommen, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurde ein 73-jähriger Heimbewohner von seinem 59-jährigen Kontrahenten durch Faustschläge so schwer im Gesicht verletzt, dass dieser sein rechtes Augenlicht – wie die Ärzte inzwischen zweifelsfrei festgestellt haben – unwiederbringlich verlor.

Die weiteren Ermittlungen wurden daher anfangs dieser Woche von der Polizeiinspektion Lindenberg an die Kriminalpolizei Lindau abgegeben. Die Staatsanwaltschaft in Kempten beantragte inzwischen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung einen Unterbringungsbefehl gegen den 59-jährigen Verdächtigen, der die Tat höchstwahrscheinlich im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat, für die Allgemeinheit aber als gefährlich anzusehen ist.

Am Donnerstag wurde der 59-Jährige dem Ermittlungsrichter in Kempten vorgeführt, der den Unterbringungsbefehl bestätigte und anordnete, den Tatverdächtigen ins Bezirkskrankenhaus nach Kaufbeuren zu bringen. Die Ermittlungen zum Tathergang und zum Motiv dauern an.